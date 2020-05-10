Нурмагомедов — о поражении Фергюсона: без комментариев

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов коротко поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона лиги.

«Без комментариев», — написал россиянин на своей странице в «Твиттере».

Победа Гэтжи над Фергюсоном значит, что следующим соперником Хабиба с большой долей вероятности станет именно Джастин. Таким образом, долгожданный поединок Нурмагомедов — Фергюсон не состоится.

Напомним, что руководство UFC пять раз пыталось организовать эту встречу и все пять раз поединок неизменно срывался по той или иной причине. Именно бой Фергюсона с Нурмагомедовым сначала должен был возглавить шоу UFC 249, но из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог покинуть Россию и встреча сорвалась.