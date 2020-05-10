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Гэтжи: Хабиб — лучший в мире. Буду рад представить США в бою с лучшим россиянином

Гэтжи: Хабиб — лучший в мире. Буду рад представить США в бою с лучшим россиянином
Бокс/ММА / UFC 0

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился дальнейшими карьерными планами. Американец бросил вызов обладателю полноценного титула UFC Хабибу Нурмагомедову, при этом отметив, что считает его лучшим в мире.

«Хабиб — лучший в мире. Его профессиональный рекорд состоит из 28 побед в 28 встречах и я всегда хотел получить такой вызов. Знаете, я рад представлять США и буду рад представлять страну в бою с этим парнем из Дагестана, с лучшим бойцом из России. На данный момент нет никакого другого вызова, который мне бы хотелось получить», — сказал Гэтжи после победы над Фергюсоном.

Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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