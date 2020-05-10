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Фергюсон: я готовился к Хабибу, а не к бою с ударником

Фергюсон: я готовился к Хабибу, а не к бою с ударником
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объяснил своё поражение в поединке с Джастином Гэтжи, назвав несколько ключевых факторов.

«Понимаете, у меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес. Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я всё ещё в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца», — сказал Фергюсон после боя.

Напомним, Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде в главном поединке турнира UFC 249. Таким образом, Тони упустил возможность второй раз в карьере завоевать пояс временного чемпиона.

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