Дэна Уайт: Фергюсон — необыкновенный человек. Никто так не держал удары от Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт поделился впечатлениями от поражения Тони Фергюсона в поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249. По его словам, одной из причин неудачи стал сгонка веса, которую американец провёл дважды за три недели.

«Я не хочу занижать заслуг Гэтжи, он провёл невероятный поединок. Но Тони выглядел медленным. Могу представит, как на нём сказалась сгонка веса, которую он провёл дважды. Думаю это повлияло. Как бы то ни было, он тоже человек.

Вместе с тем, никто так не держал удары от Гэтжи. Я никогда такого не видел. Этот парень смог. Так что Тони Фергюсон необыкновенный человек", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.