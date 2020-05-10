Уайт: бой можно было остановить немного раньше. Гэтжи бьёт, словно грузовик

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о своевременности вмешательства рефери в поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. По словам функционера, схватку можно было остановить немного раньше, так как Тони пропустил множество тяжелейших ударов.

«Думаю, остановка была своевременной. Честно говоря, даже полагаю, что схватку можно было остановить раньше. Тони сегодня получил много травм. Дело не только в количестве ударов, а в том, что он пропускал удары парня, который бьёт, как чёртов грузовик.

У Гэтжи тяжелейшие удары, обычно его соперники заканчивают в бессознательном состоянии. Так что остановка была своевременной, и, повторюсь, схватку можно было остановить и пораньше", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 249.