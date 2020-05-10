Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усман — Фергюсону: ты настоящий американский воин

Усман — Фергюсону: ты настоящий американский воин
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился впечатлениями от противостояния Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Американец нигерийского происхождения поздравил Гэтжи и отдал должное характеру Фергюсона.

«Ничего себе, что за выступление, Джастин! Тони Фергюсон, ты настоящий американский воин», — написал Усман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В главном событии шоу встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Последний победил техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому успеху Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в лёгкой весовой категории.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020