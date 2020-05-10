Усман — Фергюсону: ты настоящий американский воин
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился впечатлениями от противостояния Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Американец нигерийского происхождения поздравил Гэтжи и отдал должное характеру Фергюсона.
«Ничего себе, что за выступление, Джастин! Тони Фергюсон, ты настоящий американский воин», — написал Усман на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В главном событии шоу встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Последний победил техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому успеху Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в лёгкой весовой категории.
Читайте также
- 10 мая 2020
-
10:56
-
10:38
-
10:36
-
10:22
-
10:17
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:18
-
09:12
-
09:05
-
09:03
-
08:53
-
08:52
-
08:40
-
08:31
-
08:19
-
08:12
-
08:06
-
08:06
-
08:04
-
07:32
-
07:29
-
07:18
-
07:18
-
06:42
-
06:17
-
05:50
-
05:02
-
04:35
-
04:05
Партнерский контент