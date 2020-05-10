Усман — Фергюсону: ты настоящий американский воин

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился впечатлениями от противостояния Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Американец нигерийского происхождения поздравил Гэтжи и отдал должное характеру Фергюсона.

«Ничего себе, что за выступление, Джастин! Тони Фергюсон, ты настоящий американский воин», — написал Усман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В главном событии шоу встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Последний победил техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому успеху Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в лёгкой весовой категории.