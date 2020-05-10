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Гэтжи разбил Фергюсона, нанеся ему первое поражение с 2012 года. Видео

Гэтжи разбил Фергюсона, нанеся ему первое поражение с 2012 года. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В главном поединке шоу встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Первый раунд прошёл относительно в равной борьбе. Со второй пятиминутки Гэтжи постепенно начал перехватывать инициативу, а уже с третьего раунда Джастин методично наращивал преимущество, донося до Фергюсона всё больше и больше ударов. В итоге ближе к концу заключительного раунда рефери вмешался в происходящее и остановил схватку, зафиксировав победу Гэтжи техническим нокаутом.

Таким образом, Джастин завоевал титул временного чемпиона UFC. Ниже представлены самые яркие эпизоды встречи Фергюсон — Гэтжи.

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