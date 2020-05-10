Уткин: уверен, бой Хабиба с Фергюсоном многих бы разочаровал

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о противостоянии Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи и выразил уверенность, что схватка Фергюсона и Нурмагомедова стала бы разочарованием для зрителей.

«Не мне судить о тонкостях, но совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно. Не исключено, что при этом ещё и эффектно.

А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой, значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит.

А я смотрю редко, и именно за этим. Прекрасное бессонное утро", — написал Уткин на своём Telegram-канале Настоящий РадиоУткин.