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Уткин: уверен, бой Хабиба с Фергюсоном многих бы разочаровал

Уткин: уверен, бой Хабиба с Фергюсоном многих бы разочаровал
Бокс/ММА / UFC 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о противостоянии Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи и выразил уверенность, что схватка Фергюсона и Нурмагомедова стала бы разочарованием для зрителей.

«Не мне судить о тонкостях, но совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно. Не исключено, что при этом ещё и эффектно.

А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой, значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит.
А я смотрю редко, и именно за этим. Прекрасное бессонное утро", — написал Уткин на своём Telegram-канале Настоящий РадиоУткин.

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