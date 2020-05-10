Кьеза: Фергюсон — не человек, он аномалия

Боец UFC Майкл Кьеза восторгается стойкостью бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Тони Фергюсона, который пропустил большое количество тяжелейших ударов Джастина Гэтжи, но продолжал драться, пока рефери не остановил схватку.

«С учётом того, что Фергюсон мог дожидаться Хабиба, мы должны поблагодарить его за этот бой. Тони — не человек. Невзирая на такие пропущенные удары, он не отказывался от борьбы и продолжал идти за победой. Он единственный в своём роде. Он аномалия», — написал Кьеза на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джастин Гэтжи одержал победу в схватке с Тони Фергюсоном техническим нокаутом в пятом раунде и благодаря этому завоевал титул временного чемпиона в лёгком весе.