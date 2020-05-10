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Фергюсон госпитализирован после боя с Гэтжи

Фергюсон госпитализирован после боя с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон доставлен в больницу после схватки с Джастином Гэтжи, сообщает Daily Express.

Фергюсон в бою с Гэтжи пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом.

Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед кряду. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, турнир UFC 249 должна была возглавить схватка Фергюсона с Хабибом, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и его заменил Джастин Гэтжи.

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