Фергюсон госпитализирован после боя с Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон доставлен в больницу после схватки с Джастином Гэтжи, сообщает Daily Express.

Фергюсон в бою с Гэтжи пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом.

Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед кряду. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, турнир UFC 249 должна была возглавить схватка Фергюсона с Хабибом, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и его заменил Джастин Гэтжи.