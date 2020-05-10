Стерлинг считает дикостью тот факт, что Хабиб и Фергюсон так и не подрались

Боец UFC Альджамейн Стерлинг поделился мыслями о проигрыше Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи. По словам Стерлинга, тот факт, что Фергюсон так и не провёл бой с Хабибом Нурмагомедовым, — настоящая дикость.
«Нужно прочувствовать Фергюсона. Феноменальная серия из двенадцати побед подошла к концу, и теперь у него нет шансов на бой с настоящим королём дивизиона. И это после пяти попыток организовать бой Тони и Хабиба. Дикая история. Что касается Гэтжи, то после своих двух поражений он стал настоящим жеребцом», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».
Джастин Гэтжи на турнире UFC 249 победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и теперь должен встретиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Таким образом, Фергюсон пока что выбыл из гонки за титул.
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