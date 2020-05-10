Петтис хочет получить бой с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис считает, что у него ещё есть незаконченные дела в этом дивизионе. Боец признался, что хочет получить бой с Тони Фергюсоном, а затем и титульный бой.
«Провёл уже четвёртый поединок в полусреднем весе, но не могу сказать, что эта категория стала для меня новым домом. У меня ещё незавершённые дела в лёгком дивизионе. Хотелось бы встретиться с проигравшим в паре Гэтжи — Фергюсон и затем выйти на титульный бой», — сказал Петтис в интервью, размещённом на странице MMA Fighting в YouTube.
Напомним, на турнире UFC 249 Энтони Петтис встретился с экс-претендентом на титул в лёгком весе Дональдом Серроне и победил того по очкам. Схватка прошла в полусредней весовой категории.
Петтис уже бился с Фергюсоном и в ярком бою проиграл досрочно.
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