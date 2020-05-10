Цзю: Фергюсон был слишком самоуверенным
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. По его словам, поражение Фергюсона не стало неожиданностью. Кроме того, прославленный боксёр оценил шансы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в противостоянии с новым временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи.
«Двояко можно понимать этот бой. Результат не удивил. Фергюсон вышел на бой не совсем готовым. Может быть, даже и был готов, но самоуверенности слишком много.
Шансы Хабиба против Гэтжи? У него всегда есть шансы против любого бойца. Сложно оценить, подходит ли он по стилю», — приводит слова Цзю Sport24.
Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.
Читайте также
- 10 мая 2020
-
15:01
-
14:57
-
14:28
-
13:54
-
13:45
-
13:05
-
12:43
-
12:18
-
12:06
-
11:43
-
11:30
-
11:26
-
11:08
-
11:01
-
10:56
-
10:38
-
10:36
-
10:22
-
10:17
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:18
-
09:12
-
09:05
-
09:03
-
08:53
-
08:52
-
08:40
-
08:31
-
08:19
Партнерский контент