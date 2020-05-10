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Цзю: Фергюсон был слишком самоуверенным

Цзю: Фергюсон был слишком самоуверенным
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. По его словам, поражение Фергюсона не стало неожиданностью. Кроме того, прославленный боксёр оценил шансы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в противостоянии с новым временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи.

«Двояко можно понимать этот бой. Результат не удивил. Фергюсон вышел на бой не совсем готовым. Может быть, даже и был готов, но самоуверенности слишком много.

Шансы Хабиба против Гэтжи? У него всегда есть шансы против любого бойца. Сложно оценить, подходит ли он по стилю», — приводит слова Цзю Sport24.

Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.

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