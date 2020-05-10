Гэтжи: глаза Фергюсона говорили, что он не сдаётся. Другие на его месте уже бы уснули

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, что отличало Тони Фергюсона от его предыдущих соперников. Джастин отметил высокий боевой дух соперника.

«Что отличало Фергюсона от предыдущих соперников? Думаю, другие на его месте уже уснули бы. Даже если бы они не упали, то просто отказались бы от продолжения боя. Но я не видел этого в его глазах, его взгляд говорил, что он не сдаётся. Боец многое может понять по лицу, оно никогда не обманывает. У Фергюсона совершенно иные эмоции. С ним не было покончено», — рассказал Гэтжи в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, что Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс временного чемпиона.