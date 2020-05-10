Монсон: думаю, что Олейник вполне может добраться до пояса UFC

Прославленный боец смешанных единоборств, депутат Красногорска Джефф Монсон поделился мнением о победе Алексея Олейника над Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.



«Я так и предполагал, что Олейник победит! Он хорошо тренировался. Тем более он работает с моей командой, и я хорошо знаю ребят, которые готовили его к бою. Алексей сделал именно то, что должен был. Это был тяжёлый бой, но он справился. Думаю, что он вполне может добраться до пояса UFC. Он умеет использовать свои сильные качества, но у всех разные стили, и предугадать сложно», — приводит слова Джеффа Монсона Sport24.



Этот успех стал вторым для Олейника в 2020 году. В январе в андеркарде боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне он болевым приёмом победил американца Мориса Грина. После успеха в бою с Вердумом Алексей заявил, что планирует выступать ещё 7-10 лет.