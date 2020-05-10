Тони Фергюсон: это была не моя ночь

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон прокомментировал своё поражение от Джастина Гэтжи.



«Кодекс Бусидо. Спорт вернулся. Путь воина. Победа или поражение — всегда вести себя как чемпион. Просто была не моя ночь. Поздравляю Джастина Гэтжи с отличным боем», — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.

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Фергюсон в бою с Гэтжи пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом.



Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед кряду. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.