Федерация бокса Крыма запустила в небо 40-метровый баннер со Сталиным. Фото

40-метровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров, сообщает РИА «Новости» — Крым.

«Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с федерацией бокса республики решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы. Я над Феодосией пролетал, вдоль всего города, и феодосийцы оценили. Кто рано проснулся, тот всё увидел. Особенно радовались пожилые люди, конечно.

Полёт получился красивым. Мы стартовали в 8 утра. Я и сам рад её провести – один из моих дедов погиб при форсировании Днепра, второй тоже не вернулся с войны, я их обоих не знал. И таким образом я хотел почтить их память тоже», — сказал один из пилотов Александр Змушко.