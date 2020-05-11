«Милости прошу в ринг». Александр Усик ответил на вызов со стороны борца Богдана Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вызов со стороны соотечественника, борца Богдана Грицая.



«Все те, кто хочет вызвать меня на бой… Вас очень большое количество, и я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился ещё один парень, можно отдать ему должное — он осмелился и записал видео, респект.



Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить и вы увидели в моих роликах некий вызов, то я как джентльмен, который исповедует правила и живёт по правилам, милости прошу в ринг. Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях.



Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идёт разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри моей страны. Так что, друзья, если кто хочет — ринг, милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что с вами всё хорошо и врач даёт вам разрешение на выступление. И в этом случае мы тоже будем тщательно выбирать, с кем драться, боксировать, а с кем не боксировать. Если вы хотите – становитесь в очередь», — сказал Александр Усик в прямом эфире в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».