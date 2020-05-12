Макгрегор собирается провести титульный бой в лёгком весе в июле

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается драться за титул в лёгком весе в июле.
«Буду в восторге от проведения титульного поединка в лёгком весе в июле», — написал он на своей странице в «Твиттере».
При этом за несколько часов до публикации он разместил твит следующего содержания:
«Увидимся в июле», — написал Конор, добавив к записи изображения ирландского и американского флагов.
Таким образом, Макгрегор, вероятно, намекнул, что проведёт бой с Джастином Гэтжи. Между тем последний на пресс-конференции после турнира UFC 249 заявил, что не собирается выступать в июле, и отметил, что нацеливается на поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Президент лиги Дэна Уайт также подчёркивает, что рассчитывает организовать встречу Хабиба и Гэтжи.
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