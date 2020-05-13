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Напарник Макгрегора объяснил, почему Конор победит Хабиба в реванше

Напарник Макгрегора объяснил, почему Конор победит Хабиба в реванше
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду Конора Макгрегора, объяснил, за счёт чего его товарищ может победить обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если матч-реванш бойцов состоится. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке в октябре 2018 года, Конор не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком бое не будет спортивного интереса.

«Просто нужна правильная подготовка. У Конора ведь был двухлетний простой в ММА, а последний бой (до поединка с Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата») вообще боксёрский. Никакой подготовки. Он много занимался бизнесом. Да он и не воспринял Хабиба серьёзно на тот момент.

Если всё исправить, уехать тренироваться, как мы шесть месяцев без остановки готовились к Диасу, то Конору будет намного легче, чем в первом бою. Да даже в первом бою Конор смог в третьем раунде останавливать тейкдауны Хабиба. Кто из бойцов смог это сделать? Думаю, никто. В общем, не то что у Конора есть шансы, я уверен в его победе, если подготовка будет правильной», — цитирует Лобова «Спорт-экспресс».

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