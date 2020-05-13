Напарник Макгрегора объяснил, почему Конор победит Хабиба в реванше

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду Конора Макгрегора, объяснил, за счёт чего его товарищ может победить обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если матч-реванш бойцов состоится. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке в октябре 2018 года, Конор не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком бое не будет спортивного интереса.
«Просто нужна правильная подготовка. У Конора ведь был двухлетний простой в ММА, а последний бой (до поединка с Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата») вообще боксёрский. Никакой подготовки. Он много занимался бизнесом. Да он и не воспринял Хабиба серьёзно на тот момент.
Если всё исправить, уехать тренироваться, как мы шесть месяцев без остановки готовились к Диасу, то Конору будет намного легче, чем в первом бою. Да даже в первом бою Конор смог в третьем раунде останавливать тейкдауны Хабиба. Кто из бойцов смог это сделать? Думаю, никто. В общем, не то что у Конора есть шансы, я уверен в его победе, если подготовка будет правильной», — цитирует Лобова «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео самого быстрого нокаута в карьере Макгрегора.
- 13 мая 2020
-
09:00
-
01:18
- 12 мая 2020
-
23:16
-
22:44
-
21:38
-
20:23
-
19:41
-
18:31
-
17:30
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:50
-
15:38
-
15:32
-
14:39
-
13:30
-
12:37
-
12:16
-
11:30
-
10:55
-
10:04
-
10:04
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
08:52
-
05:57
-
04:04
-
03:41
-
00:55
- 11 мая 2020
-
23:08
-
22:58
-
21:42
-
19:32