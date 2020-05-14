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«Давайте либо молиться, либо молчать». Тактаров — об отце Хабиба

«Давайте либо молиться, либо молчать». Тактаров —
«Давайте либо молиться, либо молчать». Тактаров — об отце Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал новость о том, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пережил инсульт и находится в коме.

«Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а стали спортсменами, борются, выигрывают.

Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать. И ничего плохого не говорить», — сказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Ранее известный блогер Василий Уткин высказался на тему смерти тренера по борьбе Магомеда Алиомарова и состояния здоровья Нурмагомедова-старшего.

Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс операцию на сердце
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