Исмаилов поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, который перенёс операцию и вышел из комы

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, заслуженному тренеру России, отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«За каждой тяготой наступает облегчение. Пусть Аллах исцелит и поможет дяде Абдулманапу. Поможет всем нуждающимся в помощи и в исцелении», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Исмаилова в социальной сети.

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.