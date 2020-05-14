Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы. Несмотря на это, его состояние остаётся тяжёлым. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «360» со ссылкой на слова друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.
«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — сказал Рабаданов.
Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.
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