Валуев рассказал, почему не смотрит политические ток-шоу на центральных каналах России

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев откликнулся на комментарии подписчиков, которые поддержали его недовольство тем, что на центральных каналах страны вновь заговорили об Украине, вместо того, чтобы обсуждать другие проблемы.

«Не смотрю все эти ток-шоу. Достаточно пяти минут пробежать по центральным каналам, чтобы понять техзадание для государственных СМИ. Пожары в тайге, проблемы малого и среднего бизнеса, мусор. Список можно продолжать долго. Нет, нам Коломойский и олигархи Украины более важны. Всё. Это апокалипсис», — написал Валуев, отвечая подписчикам на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Отметим, что подписчики удивились таким откровениям экс-чемпиона мира и поддержали его.