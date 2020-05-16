UFC Fight Night 172. Полный файткард турнира: Оверим — Харрис и другие бои

В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В его главном событии встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.



В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Night 172



Основной кард



Алистар Оверим (№8) — Уолт Харрис (№9) — тяжёлый вес

Клаудия Гаделья (№6) — Анджела Хилл — женский минимальный вес

Эдсон Барбоза (№11) — Дэн Иге (№15) — полулёгкий вес

Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко — средний вес

Марлон Вера (№14) — Сонг Ядонг (№15) — полулёгкий вес



Предварительный кард



Мэтт Браун — Мигель Баеза — полусредний вес

Кевин Холланд — Энтони Эрнандес — средний вес

Гига Чикадзе — Майк Дэвис — полулёгкий вес

Даррен Элкинс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес

Кортни Кейси — Мара Ромело Борелла — женский наилегчайший вес

Донтейл Мэйс — Феррейра Родриго Насименто — тяжёлый вес



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.