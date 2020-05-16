UFC Fight Night 172. Полный файткард турнира: Оверим — Харрис и другие бои

В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В его главном событии встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.
В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Fight Night 172
Основной кард
Алистар Оверим (№8) — Уолт Харрис (№9) — тяжёлый вес
Клаудия Гаделья (№6) — Анджела Хилл — женский минимальный вес
Эдсон Барбоза (№11) — Дэн Иге (№15) — полулёгкий вес
Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко — средний вес
Марлон Вера (№14) — Сонг Ядонг (№15) — полулёгкий вес
Предварительный кард
Мэтт Браун — Мигель Баеза — полусредний вес
Кевин Холланд — Энтони Эрнандес — средний вес
Гига Чикадзе — Майк Дэвис — полулёгкий вес
Даррен Элкинс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес
Кортни Кейси — Мара Ромело Борелла — женский наилегчайший вес
Донтейл Мэйс — Феррейра Родриго Насименто — тяжёлый вес
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.
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