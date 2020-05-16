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Бывший соперник Петра Яна Фейбер может заменить Марлона Веру на UFC Fight Night 172

Бывший соперник Петра Яна Фейбер может заменить Марлона Веру на UFC Fight Night 172
Бокс/ММА / UFC 0

Юрайя Фейбер, бывший соперник российского бойца UFC Петра Яна, может принять участие на турнире UFC Fight Night 172, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани. Фейбер на взвешивании в преддверии турнира показал вес 153,5 фунта.

Фейбер может заменить Марлона Веру в поединке с Сонгом Ядонгом. У Веры есть нерешённые до конца проблемы с визой, и его могут не допустить до поединка. В то время пока UFC пытается разобраться с этими сложностями, Фейбер готов выйти в октагон.

Сонг Ядонг уложился в лимит полулёгкого веса, однако вес Фейбера соответствует лёгкому дивизиону. В случае необходимости замены поединок пройдёт в промежуточной весовой категории.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.

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