Бывший соперник Петра Яна Фейбер может заменить Марлона Веру на UFC Fight Night 172

Юрайя Фейбер, бывший соперник российского бойца UFC Петра Яна, может принять участие на турнире UFC Fight Night 172, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани. Фейбер на взвешивании в преддверии турнира показал вес 153,5 фунта.



Фейбер может заменить Марлона Веру в поединке с Сонгом Ядонгом. У Веры есть нерешённые до конца проблемы с визой, и его могут не допустить до поединка. В то время пока UFC пытается разобраться с этими сложностями, Фейбер готов выйти в октагон.



Сонг Ядонг уложился в лимит полулёгкого веса, однако вес Фейбера соответствует лёгкому дивизиону. В случае необходимости замены поединок пройдёт в промежуточной весовой категории.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.