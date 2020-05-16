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Головкин проведёт бой в августе, Альварес и Сондерс встретятся в сентябре

Головкин проведёт бой в августе, Альварес и Сондерс встретятся в сентябре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда могут состояться следующие поединки чемпиона мира по версии IBF Геннадия Головкина и чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

«Мне бы хотелось, чтобы Головкин встретился с Шереметой в августе, а Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс подрались в сентябре. Рассчитываю, что победители этих пар встретятся в декабре. Схватка Сондерса и Альвареса будет по-настоящему классной.

Что касается поединка Головкина и Шереметы, контракт на эту встречу подписан и Геннадий выполнит обязательства. Надеюсь, в декабре у нас будет возможность организовать поединок при зрителях, тогда он пройдёт в Лас-Вегасе", — приводит слова функционера Boxingnews24.

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