Ковалёв выложил совместное фото с отцом Хабиба и пожелал ему выздоровления

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, и выложил в соцсети совместное с ним фото.

«Желаю скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову. Многие ребята ждут вас в спортзалах Дагестана и всего мира», — написал Ковалёв.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ковалёва в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.