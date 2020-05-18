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Напарник Хабиба — о его отце: он двигается и говорит

Напарник Хабиба — о его отце: он двигается и говорит
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Джош Томсон, который тренируется в зале AKA в Калифорнии вместе с Хабибом Нурмагомедовым, когда тот проводит тренировочные лагеря в США, рассказал о состоянии отца чемпиона UFC.

Напомним, в настоящее время 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

«Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом и Умаром (Махачевым и Нурмагомедовым соответственно. — Прим. «Чемпионата»). С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришёл в себя, двигается, говорит», — рассказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Менеджер Хабиба опубликовал трогательный пост на русском языке о его отце
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