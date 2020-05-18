«Олег Тактайсон». Тактаров показал фото, как выглядел бы «русский Тайсон»

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как выглядел бы знаменитый боксёр Майк Тайсон, если бы он был русским. Тактаров в специальном приложении изменил снимок Тайсона и поделился результатом.

«Найдите три несоответствия. Майк! Вот как бы ты выглядел, будь ты русским или татарином (в худшем случае). Особенно если бы ты был чемпионом UFC. P. S. Загар такой бывает», — подписал он изображение, на которое добавил надпись «Олег Тактайсон».

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» Тактарова.

Ранее Тактаров призвал с уважением относиться к отцу Хабиба Нурмагомедова 57-летнему Абдулманапу Нурмагомедову, который в настоящее время находится в больнице.