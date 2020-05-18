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Салихов: поверьте, в Дагестане гораздо больше заражённых. Целыми селениями люди болеют

Салихов: поверьте, в Дагестане гораздо больше заражённых. Целыми селениями люди болеют
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Муслим Салихов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«Поверьте, тут намного больше зараженных. Все города закрыли. И Хасавюрт, и Махачкалу, и Кизилюрт, и Буйнакск. Надо реально что-то делать, очень много болеющих. Местные власти предпринимают усилия, но больных все равно много. Целыми селениями люди болеют.

Не у всех есть возможность соблюдать карантин. Не у всех есть финансовые запасы, приходится ходить на работу. У кого есть возможность — сидят дома. Конечно, люди здесь друг другу стараются помогать. Есть много фондов, которые этим занимаются, но все равно не все сидят дома. В селах такая ситуация, что люди умирают, другие люди идут выразить соболезнования и заражаются», — приводит слова Салихова «Спорт-Экспресс».

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