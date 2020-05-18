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Махачев сообщил, что отец Хабиба всё ещё находится в коме

Махачев сообщил, что отец Хабиба всё ещё находится в коме
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в коме.

«Состояние такое же. Разная информация гуляет в Интернете — что стало хуже, вышел из комы. Но состояние стабильно тяжёлое, он всё ещё в коме. Я пытаюсь у Хабиба узнать, какое у него состояние», — сказал Ислам Махачев во время прямого эфира в «инстаграме» Gorilla Energy Fighting.

Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт, на фоне пневмонии у него образовался тромб.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.

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