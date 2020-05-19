Кормье поддержал отца Хабиба и рассказал, как тот пытался его побороть

Американский боец MMA Даниэль Кормье, который периодически тренируется вместе с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, поддержал отца спортсмена, который в настоящее время находится в одной из больниц Москвы, а его состояние оценивается как тяжёлое. Также Кормье рассказал историю, связанную с 57-летним Абдулманапом Нурмагомедовым.
«Это грустное время для чемпиона и его семьи. Мы никогда не знаем, с чем нас жизнь заставит столкнуться. И сейчас семья Нурмагомедовых столкнулась с очень сложной ситуацией. Она касается отца.
Я могу сказать, что отец Хабиба — один из самых сильных людей в мире. И он будет сражаться. Сражаться ради того, чтобы быть с сыном и дальше. Не только с сыном, но и с внуками, и со всей семьёй. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо.
Он очень сильный человек, очень сильный. Если вы его не знаете лично, то скажу, что это один из самых сильных людей, которого только можно встретить.
Как-то раз мы тренировались в зале и он сделал мне захват, как будто пытается со мной побороться. И Хабиб тогда сказал: «DC, смотри, он тебя и победит сейчас!» И он реально пытался сделать это, а не просто поиграться решил.
Он очень крут, ребята. Надеюсь, семья чемпиона пройдёт через это трудное время. И всё будет хорошо», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.
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