Алексей Олейник: если на Украине не хотят гордиться соотечественником – это их проблемы

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, родившийся в Харькове, прокомментировал то, что его бой на турнире UFC 249 не стали транслировать на Украине. Напомним, Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума, хотя не считался фаворитом поединка.

«Это же не мои проблемы. Если люди не хотят гордиться своим соотечественником, положительным персонажем, непьющим, некурящим, мотивирующим заниматься спортом, который выступает на мировом уровне, — это их проблемы.

Я не должен стать от этого хуже, войти в их среду и говорить какие-то дикие вещи о том, что Россия и Украина враги и должны уничтожать друг друга. Я считаю, что мы братские народы, мы одно целое», — приводят слова бойца «Известия».