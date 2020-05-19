Уайт: в следующем бою Оверим должен получить соперника из топ-5

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что экс-претендент на титул чемпиона лиги в тяжёлом весе Алистар Оверим в следующем поединке должен встретиться с соперником из топ-5 рейтинга.
«Он завоевал большую победу в бою с Харрисом. Теперь он должен получить соперника из топ-5 рейтинга. Ему нужен поединок с кем-то из первой пятёрки», — приводит слова Уайта BJ Penn.
На текущий момент первое место в рейтинге занимает экс-чемпион лиги Даниэль Кормье, который ожидает встречи со Стипе Миочичем. Второе место у Фрэнсиса Нганну, третьим идёт Кёртис Блейдс, он проведёт следующий бой с Александром Волковым. На четвёртом месте Джуниор дос Сантос, а замыкает топ-5 Деррик Льюис.
Напомним, ранним утром 17 мая по московскому времени Оверим на турнире UFC Fight Night 172 нокаутировал Уолта Харриса.
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