«У меня в селе 11 человек умерло». Хабиб — подписчику, который назвал коронавирус аферой

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил подписчику, который назвал пандемию коронавируса аферой. Ранее Хабиб, чей отец Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии, призвал всех соблюдать самоизоляцию, опубликовав соответствующий пост в своём «инстаграме».
«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — написал он в ответ на комментарий подписчика.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая.
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