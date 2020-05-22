Боец MMA Орловский вспомнил, как встретил в баре легенду НБА Денниса Родмана. Фото

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский выложил в «Инстаграм» старую фотографию. На снимке рядом с Орловским стоит знаменитый баскетболист Деннис Родман, который пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лет 15 назад поймал в баре звезду «Чикаго Буллз» Денниса Родмана», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Орловского.

59-летний Родман провёл 14 сезонов в НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс» — в 1989 и 1990 годах, — после чего завоевал ещё три чемпионства, выступая за «Чикаго Буллз» вместе с легендарным Майклом Джорданом: в 1996, 1997 и 1998 годах.

На счету 41-летнего Орловского 50 боёв в MMA: 29 побед (в том числе 17 нокаутом) и 19 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.