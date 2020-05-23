Легенда ММА Тито Ортис вызвал Майка Тайсона на поединок

Бывший чемпион UFC Тито Ортис вызвал на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.



«Легенда против легенды на pay-per-view. Когда сделаем это?» — написал Тито Ортис в своём «инстаграме».



Тито Ортис продолжает выступать в смешанных единоборствах. Последний из своих поединков 45-летний боец провёл на турнире Combate Americas 51, победив Альберто Эль Патрона в главном событии вечера.

Напомним, не так давно 53-летний Майк Тайсон объявил о желании провести несколько выставочных поединков ради благотворительности. Затем стали распространяться слухи, что он всерьёз возобновит карьеру. Экс-чемпион мира Шеннон Бриггс объявил, что у него есть договорённость о схватке с Майком.

Ранее легенда бокса объявил, что готов выйти на ринг с любым, кто пожелает бросить ему вызов.



Смотрите видео, как Тайсон тренирует удары.