Боец ММА вызвала на бой украинскую телеведущую после критики Александра Усика

Украинская спортсменка боец ММА Елена Колесник раскритиковала журналистку Янину Соколову. Соколова позволила себе резкие высказывания в адрес Александра Усика, предложив ему ударить её, как «диванного эксперта».



«В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – она хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца. Для чего? Ради хайпа на его заслугах, для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы.



Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию в стране. Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счет которого хайпуют все кому не лень.



Не понимаю почему вы, Янина, задаете вопрос «чей Крым?» спортсмену Усику и певице Марув. Почему вы не спросите это у предателя родины, у господина П.? Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных? На чём вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома.



Мои друзья и родственники в шоке от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду. Мне будет 30 лет в этом году. Почему мои друзья должны ехать за границу, чтобы подтирать пожилому, хоть и, возможно, милому европейцу задницу, копать клубнику в странах Европы?



Как и многие украинцы, я не имею возможности вернуться домой. Государственные деятели предлагают специальные рейсы по специальным ценам. Задаёшься вопросом: что продать -душу дьяволу или почку, чтобы уехать за 750 или 800 евро домой? И спецрейс был только один за всё время. Но речь не об этом. Каждый должен заниматься своим делом и стараться делать это качественно.



Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведёте себя ужасно. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, предлагаю свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете.



Давайте выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете? Есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, я приеду, только организуйте спецрейс по нормальным ценам. Подеремся, ради бога», — приводит слова Колесник Sport.ua.