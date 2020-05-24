Эдгар проведёт дебютный поединок в легчайшем весе с Муньосом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, ветеран смешанных единоборств Фрэнки Эдгар проведёт следующий поединок 11 июля, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Педро Муньос. Для Эдгара эта встреча станет дебютной в легчайшем весе.

Последние годы Эдгар бился в полулёгком весе. В минувшем году он выступил дважды. В июле он единогласным решением судей уступил на тот момент чемпиону UFC Максу Холлоуэю, а в декабре 2019 года техническим нокаутом в первом раунде проиграл Чан Сон Джону, более известному под псевдонимом Корейский Зомби.

Муньос последний раз появлялся в октагоне в июне прошлого года. Единогласным решением судей он уступил Альджамейну Стерлингу. В UFC Муньос одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.