Эдгар проведёт дебютный поединок в легчайшем весе с Муньосом
Бывший чемпион UFC в лёгком весе, ветеран смешанных единоборств Фрэнки Эдгар проведёт следующий поединок 11 июля, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Педро Муньос. Для Эдгара эта встреча станет дебютной в легчайшем весе.
Последние годы Эдгар бился в полулёгком весе. В минувшем году он выступил дважды. В июле он единогласным решением судей уступил на тот момент чемпиону UFC Максу Холлоуэю, а в декабре 2019 года техническим нокаутом в первом раунде проиграл Чан Сон Джону, более известному под псевдонимом Корейский Зомби.
Муньос последний раз появлялся в октагоне в июне прошлого года. Единогласным решением судей он уступил Альджамейну Стерлингу. В UFC Муньос одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.
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