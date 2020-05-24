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Умар Нурмагомедов: хочу проявить себя в UFC

Умар Нурмагомедов: хочу проявить себя в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион GFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов признался, что с нетерпением ждёт дебюта в UFC.

«Конечно помню ощущения после подписания контракта. Очень радостно было, но такого сильного удивления не было, потому что мы целенаправленно к этому шли, работали и тренировались. А так, очень рад был. Хочу проявить себя в лучшей организации, показав, на что способен. Да и интересно. В российских промоушенах мне давали хороших соперников, тот же Армен Гулян, я настраивался и готовился, Никита Чистяков.

К сожалению, с такими крепкими ребятами мне так и не удалось себя проверить. У меня не было такого боя, чтобы задумался: я выиграл или он? Поэтому очень рад, взволнован, и настроен на дебют», — рассказал Умар Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, должен был дебютировать в UFC 18 апреля, но турнир UFC 249 сорвался из-за пандемии коронавируса. На счету 24-летнего спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

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