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Джон Джонс поблагодарил Хабиба за пост о «лучшем бойце в истории «Твиттера» Макгрегоре

Джон Джонс поблагодарил Хабиба за пост о «лучшем бойце в истории «Твиттера» Макгрегоре
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поблагодарил чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за то, что он вмешался в выбор лучшего бойца в истории в исполнении Конора Макгрегора.

«Как я уже сказал, я дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».

Напомним, ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу.

Нурмагомедов в ответ назвал Конора величайшим бойцом UFC в истории «Твиттера».

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