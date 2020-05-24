Джон Джонс поблагодарил Хабиба за пост о «лучшем бойце в истории «Твиттера» Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поблагодарил чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за то, что он вмешался в выбор лучшего бойца в истории в исполнении Конора Макгрегора.
«Как я уже сказал, я дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».
Напомним, ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу.
Нурмагомедов в ответ назвал Конора величайшим бойцом UFC в истории «Твиттера».
- 24 мая 2020
-
22:00
-
20:47
-
19:21
-
17:51
-
16:58
-
15:33
-
14:15
-
13:29
-
12:28
-
11:37
-
10:19
-
09:20
-
07:38
-
04:18
-
00:58
- 23 мая 2020
-
23:44
-
22:20
-
21:50
-
20:34
-
19:56
-
18:25
-
17:19
-
16:31
-
14:52
-
13:56
-
12:49
-
11:39
-
10:30
-
09:15
-
06:19
-
03:12
-
00:56
-
00:46
- 22 мая 2020
-
23:34
-
22:59
Партнерский контент