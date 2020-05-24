Джон Джонс поблагодарил Хабиба за пост о «лучшем бойце в истории «Твиттера» Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поблагодарил чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за то, что он вмешался в выбор лучшего бойца в истории в исполнении Конора Макгрегора.



«Как я уже сказал, я дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».



Напомним, ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу.



Нурмагомедов в ответ назвал Конора величайшим бойцом UFC в истории «Твиттера».