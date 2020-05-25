Менеджер Джонса считает, что поединок с Нганну может состояться, несмотря на отказ UFC

Менеджер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса Абе Кава считает, что поединок его подопечного с Фрэнсисом Нганну всё же может состояться.
«Их бой всё ещё может состояться. Мы уважаем Дэну Уайта и ребят из UFC. Если болельщики очень хотят какого-либо события, то оно произойдёт. Вероятность, что бой Джонса и Нганну состоится, есть всегда. Никто никогда не скажет просто „нет“. Поединок может состояться. Думаю, все хотят увидеть противостояние Джонса с Нганну. Было бы просто безумием, если бы кого-то не интересовал этот поединок.
Не представляю человека, который не хотел бы увидеть этот бой. Но я не могу отвечать за UFC. Не знаю, почему они приняли такое решение. Нужно спросить у них о причинах отказа от этого боя. Уверен, в какой-то момент вам удастся пообщаться на эту тему с Дэной Уайтом», — приводит слова Кавы MMAJunkie.
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