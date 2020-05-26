Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Магомед Исмаилов на тренировке подрался с девушкой. Видео

Магомед Исмаилов на тренировке подрался с девушкой
Магомед Исмаилов на тренировке подрался с девушкой. Видео
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он на тренировке подрался с девушкой, которая также принимала участие в занятии. Таким образом спортсмен ответил на вопрос, как он относится к женским единоборствам, который ему задали в одном из интервью.

«Я пока ещё не определился по ходу», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

Последний бой 33-летний Исмаилов провёл в сентябре 2019 года, выступив на турнире промоушена ACA. Его соперником был Артём Фролов. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей. На его счету 16 побед, 2 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020