Магомед Исмаилов на тренировке подрался с девушкой. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он на тренировке подрался с девушкой, которая также принимала участие в занятии. Таким образом спортсмен ответил на вопрос, как он относится к женским единоборствам, который ему задали в одном из интервью.

«Я пока ещё не определился по ходу», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

Последний бой 33-летний Исмаилов провёл в сентябре 2019 года, выступив на турнире промоушена ACA. Его соперником был Артём Фролов. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей. На его счету 16 побед, 2 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.