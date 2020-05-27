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Тренер Вандерлея Силвы опроверг, что его подопечный подерётся с Тайсоном

Тренер Вандерлея Силвы опроверг, что его подопечный подерётся с Тайсоном
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Тренер экс-бойца UFC Вандерлея Силвы Рафаэль Кордейро опроверг слухи о том, что его подопечный в скором времени может провести поединок в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC с экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Мне не поступало никаких звонков от Вандерлея или от Майка. Но по моей информации этому бою не бывать. Тайсон возобновил тренировки, чтобы вернуться в бокс, он будет драться в перчатках. Мне сложно комментировать какие-то слухи», — приводит слова специалиста BJ Penn.

Ранее в СМИ появилась информация, что лига кулачных боёв Bare Knuckle FC готова заплатить Тайсону $ 20 млн, а Силве — $ 10 млн.

Напомним, ранее Силва не раз заявлял, что у него проявляются многочисленные симптомы хронической травматической энцефалопатии.

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