Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC Fight Night 173

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится уже четвёртый за последние три недели турнир UFC. В главном событии турнира пройдёт поединок экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса. В преддверии их противостояния пресс-служба промоушена опубликовала проморолик, посвящённый схватке.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

UFC Fight Night 173. 30 мая



Основной кард



Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс



Предварительный кард



Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал

Луис Смолка — Кейси Кенни

Крис Гутьеррес — Винс Моралес.