Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC Fight Night 173

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится уже четвёртый за последние три недели турнир UFC. В главном событии турнира пройдёт поединок экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса. В преддверии их противостояния пресс-служба промоушена опубликовала проморолик, посвящённый схватке.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
UFC Fight Night 173. 30 мая
Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес.
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