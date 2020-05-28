Усман: чем Ковингтон заслужил реванш со мной?

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман объяснил, почему он против реванша с Колби Ковингтоном.



«Многие люди говорят о том, что я должен провести реванш с Ковингтоном. Но каким образом он его заслужил? Разве он был чемпионом, у которого я отнял пояс? Это сумасшествие. Он был претендентом на титул, которого нокаутировал, но потом все стали говорить о каком-то реванше. За что?



Когда-нибудь в будущем я бы с удовольствием разделил с ним октагон, первый наш поединок получился интересным. Я получил от этого боя такое же удовольствие, как и зрители, что за ним наблюдали. Но я хочу спросить — по какой конкретно причине я должен согласиться на реванш? Он не был чемпионом, а я был и успешно защитил свой пояс», — приводит слова Камару Усмана BJ Penn.