Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усман: чем Ковингтон заслужил реванш со мной?

Усман: чем Ковингтон заслужил реванш со мной?
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман объяснил, почему он против реванша с Колби Ковингтоном.

«Многие люди говорят о том, что я должен провести реванш с Ковингтоном. Но каким образом он его заслужил? Разве он был чемпионом, у которого я отнял пояс? Это сумасшествие. Он был претендентом на титул, которого нокаутировал, но потом все стали говорить о каком-то реванше. За что?

Когда-нибудь в будущем я бы с удовольствием разделил с ним октагон, первый наш поединок получился интересным. Я получил от этого боя такое же удовольствие, как и зрители, что за ним наблюдали. Но я хочу спросить — по какой конкретно причине я должен согласиться на реванш? Он не был чемпионом, а я был и успешно защитил свой пояс», — приводит слова Камару Усмана BJ Penn.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020