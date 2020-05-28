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Майк Тайсон разорвал на себе футболку и устроил драку на рестлинг-шоу. Видео

Майк Тайсон разорвал на себе футболку и устроил др
Майк Тайсон разорвал на себе футболку и устроил драку на рестлинг-шоу. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон стал гостем шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, на которое его пригласили вместе с бывшими чемпионами UFC Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. Тайсон вышел на сцену и разорвал на себе футболку, после чего толкнул звезду WWE Криса Джерико, спровоцировав массовую драку (смотреть с 1.50).

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» B/R Wrestling.

Напомним, ранее Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках. На профессиональном ринге на его счету 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона
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