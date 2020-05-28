Исмаилов — о видео с Емельяненко: бла-бла-бла от Сани, не меняется

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» отрывок из интервью Александра Емельяненко и оставил комментарий к нему.
«Да, не борьба его стихия. Его стихия – прыгнуть в ноги, повалить и держать. Молиться богу, чтобы судья в стойку не поднял. На большее он не способен. Не понимаю, зачем Исмаилов набрал ещё 20 килограммов. Если он думает, что это его спасёт, то он глубоко заблуждается. Я больше чем уверен, что его не хватит на три раунда и ничего он мне сделать не сможет», — заявил на видео Емельяненко.
Исмаилов в подписи к ролику отметил: «Бла-бла-бла от Сани, не меняется. Всё, чего он не понимает сейчас, поймёт 24 июля в клетке».
Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.
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