Боец ММА Кузнецов: хочу, чтобы люди в Америке поняли, что творится в сфере ММА в России

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, получивший известность после записи оскорбительной песни, в которой он обращался к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, рассказал о публикации видео с его избиением. Кузнецов отметил, что видео появилось в Сети за пару недель до того, как оно получило распространение. Боец подчеркнул, что отправил ролик американским журналистам.



«Это видео заливали ещё пару недель назад, а потом его блокировали. Я кидал жалобу, люди тоже, думаю, кинули жалобы. Насколько я понял, они решили снова его залить, потому что не получается его распространить. Я не хотел особо это афишировать в российских СМИ, но себе сохранил, чтобы скинуть его одному американскому журналисту. Хочу показать, что происходит в России. Мы уже прорабатываем вопросы. Мне бы хотелось, чтобы люди в Америке поняли, что творится в сфере ММА в России. Что у нас за публика, кто во главе этой сферы, как себя чувствуют бойцы и что развиваться тут невозможно.



Есть ли в этом видео для меня положительная сторона? Не знаю. С одной стороны, получается, что заднюю не дал, но с другой стороны, я не хочу, чтобы меня в интернете искали как бойца, которого избивает толпа или которого заставляют извиняться. Хочу, чтобы было что-нибудь типа «Необычное шоу в ММА» или что-то такое. А это уже второй такой инцидент, когда меня бьют на улице. Один раз — ок, бывает. Но повторение сценария… Не хотелось бы запоминаться такими вещами», — приводит слова Дмитрия Кузнецова Sport24.